Πριν από 22 χρόνια η ατάκα του Πιτίνο για τον Λάρι Μπερντ, την οποία επανέλαβε στον Παναθηναϊκό για Διαμαντίδη, Αλβέρτη (vid)

Συμπληρώνονται 22 χρόνια από τη μέρα που ο Ρικ Πιτίνο πέρασε στην ιστορία για το «ο Λάρι Μπερντ δεν θα περάσει ξανά την πόρτα των αποδυτηρίων» την εποχή που ήταν στους Σέλτικς, την οποία και... θυμήθηκε ξανά πριν από τρία χρόνια ύστερα από ένα ματς Παναθηναϊκού-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν 1η Μαρτίου 2000 όταν οι Μπόστον Σέλτικς είχαν γνωρίσει την εντός έδρας ήττα από τους Τορόντο Ράπτορς με 96-94 ύστερα από buzzer beater τρίποντο του Βινς Κάρτερ.

Η ομάδα της Βοστόνης «βυθιζόταν» στο 23-34 ρεκόρ και ο τότε προπονητής Ρικ Πιτίνο, έλεγε χαρακτηριστικά:

«Ο Λάρι Μπερντ δεν θα περάσει από αυτή την πόρτα. Ο Κέβιν ΜακΧέιλ δεν θα περάσει από αυτή την πόρτα. Ο Ρόμπερτ Πάρις δεν θα περάσει από αυτή την πόρτα. Και αν τους περιμένετε, θα είναι μεγάλοι πια» θέλοντας να τονίσει στους φίλους των Σέλτικς ότι έπρεπε να μένουν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος, αλλά να δώσουν πίστωση χρόνου στους νέους:

«Αυτό που είμαστε εμείς είναι νέοι, ενθουσιασμένοι, δουλευταράδες. Και θα βελτιωθούμε. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό, αλλά μόλις καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα περάσουν την πόρτα, θα είναι καλύτερη για όλους μας η πόλη, γιατί υπάρχουν παιδιά στα αποδυτήρια, που δουλεύουν πολύ σκληρά. Μακάρι να μπορούσαμε να αγοράσουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε. Το μόνο που μπορούμε είναι να δουλέψουμε σκληρά» κατέληγε ο Ρικ Πιτίνο.

Θυμηθείτε τη δήλωση του Πιτίνο το 2000

Ύστερα από 19 χρόνια και πιο συγκεκριμένα μετά την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 87-75 την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων του 2019, ο Αμερικανός προπονητής θέλοντας να υπερασπιστεί τους παίκτες και βάλει «φρένο» σε οποιοδήποτε σενάριο μεταγραφής, έκανε τον παραλληλισμό της ατάκας τους και αντί για τους Λάρι Μπερντ και Κέβιν Μακ Χέιλ, χρησιμοποίησε τα ονόματα των Αλβέρτη και Διαμαντίδη.

«Κάποτε έκανα ένα αστείο στην Βοστόνη και είπα ότι ο Λάρι Μπερντ, ο Κέβιν Μακχέιλ και ο Ρόμπερτ Πάρις δεν θα περάσουν από αυτή την πόρτα όταν δεν τα πηγαίναμε καθόλου καλά. Ήταν αστείο τότε. Λοιπόν, ο Διαμαντίδης δεν περνάει από αυτή την πόρτα, ο Φράγκι (Αλβέρτης) δεν θα περάσει από αυτή την πόρτα, έχουμε αυτό που έχουμε» είχε πει χαρακτηριστικά ο Ρικ Πιτίνο και συνέχιζε:

«Πέρυσι όταν ανέλαβα την ομάδα ήμασταν κακοί αμυντικά, δεν παίρναμε ριμπάουντ και είχαμε ρεκόρ κάτω από 50%. Μετά όμως αρχίσαμε να παίζουμε σπουδαία άμυνα, δεν κάναμε λάθη και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Αν είχαμε 2 εκατ. δολάρια να βγούμε και να πάρουμε κάποιον παίκτη, θα ήταν άλλη ιστορία. Δεν το έχουμε όμως αυτό. Είναι λοιπόν δική μου δουλειά να κάνω τους παίκτες μας καλύτερους και σκοπεύω να το κάνω» .

Όπως φαίνεται το εν λόγω παράδειγμα δεν το χρησιμοποίησε μόνο στην Ελλάδα, αλλά ήταν κάτι που του... άρεσε αρκετά! Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο νυν σούπερ σταρ της Γιούτα Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος θυμήθηκε με τη σειρά του την ατάκα του άλλοτε προπονητή του στο Λούιβιλ: «Το είχε πει και σε εμάς στην προπόνηση» ανέφερε στο twitter o Ντόνοβαν Μίτσελ παραθέτοντας το βίντεο από εκείνη τη συνέντευξη Τύπου.

«Τότε αναφερόταν στους Πέιτον Σίβα, Λουκ Χάνκοκ και Ρας Σμιθ. Νιώθω υπέροχα που γνωρίζω ότι δεν ήμασταν οι μοναδικοί» κατέληξε ο παίκτης των «Μορμόνων» ο οποίος «μεγάλωσε» μπασκετικά στα χέρια του άλλοτε τεχνικού του Παναθηναϊκού.

He said that to us in practice but it was about @Specter_Smit @PeypeySiva3 and @lukeskywalka11 I feel better knowing we weren’t the only ones 😂😂😂 https://t.co/989wp7rRxh