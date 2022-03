Οι παίκτες Euroleague από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ενίσχυσαν την προσπάθεια της Εθνικής στα ματς με την Τουρκία, δίνοντας σημαντικές λύσεις στη «γαλανόλευκη» για το 2/2 και το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα τους.

Η Εθνική μας είχε σημαντική βοήθεια από τους πάικτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου κόντρα στην Τουρκία. Οι ευρωλιγκάτοι παίκτες ανέβασαν επίπεδο την ομάδα του Μανωλόπουλου και πρόσφεραν σημαντικές λύσεις με την εμπειρία και την ποιότητα τους

Στο ματς των Άνω Λιοσίων, ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν καθοριστικός στη ρακέτα με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ, όπως και ο Κώστας Σλούκας (8π., 7ασ.). Κομβικός ο Κώστας Παπανικολάου που πέτυχε τις νικητήριες βολές και τελείωσε το ματς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε ο Γιώργος Αγραβάνης που δεν παίζει στη Euroleague, με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, η Ελλάδα είχε δύο MVP, τον Γιώργο Παπαγιάννη και τον Δημήτρη Αγραβάνη οι οποίοι έκαναν και ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την «γαλανόλευκη». Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 35:04 και ο ψηλός του Προμηθέα μέτρησε 22 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:12. Εξαιρετικά οργάνωσε το παιχνίδι της Εθνικής μας για άλλη μια φορά ο Κώστας Σλούκας με 9 πόντους, 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 27:21.

Ο Πρίντεζης έδωσε λύσεις στο πρώτο ματς που έπαιξε με 7 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενω ο Λαρεντζάκης ήταν άστοχος στα δύο παιχνίδια, έχοντας 2/14 σουτ.

Σλούκας, Πρίντεζης, Παπανικολάου και Λαρεντζάκης αγωνίστηκαν στην επικράτηση του Ολυμπιακού στις 24 Φλεβάρη και την επόμενη μέρα έπαιξαν στο εντός έδρας ματς της Εθνικής με την Τουρκία στις 25 Φλεβάρη στις 25 Φλεβάρη. Ο Γιώργος Παπαγιάννης μπορεί να αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Εθνικής με την Τουρκία στις 25 Φλεβάραη, αλλά δηλώθηκε κανονικά και στην αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα την ίδια μέρα, φεύγοντας από τα Λιόσια... άρον-άρον με προορισμό το ΟΑΚΑ.

😤 Big Papa returns the favor with his own poster 🔨@hellenicbf x #WinForHellas 🇬🇷x #FIBAWC pic.twitter.com/nNnyZkVzTJ — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 28, 2022

Agravanis posts a double-double (22pts/11reb) to help Greece complete a dominant double over Turkey! 🇬🇷#FIBAWC | #WinForHellas pic.twitter.com/HwNqRRyQHp February 28, 2022

Οι μέσοι όροι των ευρωλιγκάτων στα δύο ματς

Λαρεντζάκης: 1 πόντος, 2/14 σουτ (14%), 0/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 λάθος

Παπαγιάννης: 17.5 πόντοι, 15/22 σουτ (68%), 7.5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθη, 0.5 μπλοκ

Παπανικολάου: 9 πόντοι, 6/15 σουτ (40%), 3/11 τριποντα (27%), 2.5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 0.5 κλεψίματα

Σλούκας: 8.5 πόντοι, 5/14 σουτ (35%), 4/7 τρίποντα (57%), 2.5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3.5 λάθη, 2 κλεψίματα

Πρίντεζης (1 ματς): 7 πόντοι, 3/6 σουτ (50%), 1/2 τρίποντα (50%), 5 ριμπάουντ, 2 λάθη