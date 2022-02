Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς πρόλαβε και εκτέλεσε σουτ τριών πόντων λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου και έστειλε τον Ερυθρό Αστέρα στο +4.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε για εξ αναβολής αναμέτρηση της Euroleague και ο Όγκνιεν Ντόμπριτς έδωσε στους γηπεδούχους... αέρα 4 πόντων λίγο πριν το ημίχρονο.

Νικώντας το χρονόμετρο, ευστόχησε σε ελεύθερο σουτ τριών πόντων, το οποίο ήταν και το πρώτο που βρήκε στόχο από τα τρία που είχε επιχειρήσει μέχρι εκείνο το σημείο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ending the half on a HIGH!
@OgnjenDobric drains the buzzer-beater