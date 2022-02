Ένωση Παικτών Euroleague: «Προτεραιότητα η ασφάλεια παικτών, προπονητών και διαιτητών»

H Ένωση Παικτών εξέδωσε ανακοίνωση πριν την έκτακτη συνεδρίαση της Euroleague και στάθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέροντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των παικτών, προπονητών, μελών των ομάδων και διαιτητών.

Η Eurolague με απόφαση της ανέβαλε όλα τα ματς των ρωσικών ομάδων, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θέση για τα όσα βιώνουν οι Ουκρανοί, αλλά και την εξέλιξη της διοργάνωσης πήρε η Ένωση Παικτών, βάζοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Παικτών τη Euroleague (ELPA)

«Λόγω των δίχως προηγούμενο γεγονότων στην Ουκρανία και την επικείμενη τηλεδιάσκεψη των ομάδων της Ευρωλίγκας, θέλουμε να τονίσουμε ότι κάθε απόφαση για τη συνέχιση της διοργάνωσης θα πρέπει να ληφθεί έχοντας ξεκάθαρα ως απόλυτα πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των παικτών, προπονητών, μελών των ομάδων και διαιτητών.

Αντιλαμβανόμαστε την περιπλοκότητα της κατάστασης, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη πως θα ληφθούν σωστές αποφάσεις. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε την απόλυτη συμπαράσταση σε παίκτες, ατομικά και συλλογικά, για όσο θα εξελίσσεται αυτή η κατάσταση τις επόμενες ώρες, μέρες και εβδομάδες».

