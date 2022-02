Σπανούλης: «Να μείνω στο μπάσκετ, να δώσω πίσω ένα μέρος από αυτά που μου έδωσε»

Ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζεται να ντεμπουτάρει ως προπονητής στο Νext Generation Tournament και μίλησε για τα μελλοντικά σχέδια του, δείχνοντας για άλλη μια φορά την αγάπη του για το μπάσκετ.

Προπονητής στο Next Generation Tourmament θα είναι ο θρύλος της Euroleague, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα μεταδώσει τις γνώσεις του και τα μυστικά του στα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη.

Ο Kill Bill μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μέγκα και στάθηκε στην απόφαση να σταματήσει, στην προπονητική, αλλά και στη διαφορά του ΝΒΑ με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε

Για την απόφασή του να σταματήσει: «Αυτή η απόφαση ήταν πολύ εύκολη για μένα. Πέτυχα όλα όσα ήθελα, πέτυχα όλα μου τα όνειρα, ίσως και περισσότερα από αυτό. Όταν πετυχαίνεις όλους τους στόχους, σε κάνει χαρούμενο, αλλά μερικές φορές χάνεις κίνητρο εξαιτίας όλων αυτών. Είμαι πλήρως ικανοποιημένος, είμαι ευγνώμων και ευλογημένος και τώρα θέλω να απολαύσω τη ζωή και να ξεκινήσω κάτι νέο».

Για το αν θα παραμείνει στο χώρο του μπάσκετ: «Το μπάσκετ είναι στο αίμα μου. Η οικογένειά μου έρχεται πρώτη και ακολουθεί το μπάσκετ. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ, έχω μολυνθεί από το μπάσκετ σαν ένα παιδί από ίωση και για όλα αυτά θέλω να δώσω κάτι πίσω στο μπάσκετ. Έχω μεγάλη επιθυμία να μοιραστώ τις γνώσεις και την εμπειρία μου. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα είναι, αλλά σίγουρα θέλω να μείνω στο μπάσκετ με κάποιο τρόπο και να δώσω πίσω ένα μέρος από αυτά που μου έδωσε».

Για την προπονητική: «Θα δούμε. Είναι κάτι που σκέφτομαι, που μου αρέσει πολύ, οπότε θα δούμε».

Για τους Αντετοκούνμπο και Γιόκιτς: «Είναι κάτι μοναδικό, για δύο παίκτες από την Ευρώπη να είναι οι καλύτεροι στο NBΑ, και ο τρίτος, ακριβώς πίσω τους, μπορεί να είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Το ότι τα παιχνίδια τους είναι τόσο δυνατά, ότι είναι τόσο κυρίαρχα, μας κάνει όλους εμάς τους Ευρωπαίους πολύ περήφανους. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά εδώ στην Ευρώπη και ότι στέλνουμε παίκτες στην Αμερική που είναι έτοιμοι να κυριαρχήσουν και να είναι ηγέτες».

Για την διαφορά ανάμεσα σε ΝΒΑ και ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Η διαφορά δεν είναι πια τόσο μεγάλη. Σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν παίκτες από την Ευρώπη και όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν Ευρωπαίους παίκτες στις τάξεις τους και όχι μόνο να γεμίζουν το ρόστερ αλλά να είναι μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών στο γήπεδο».

Για το αν ξεχωρίζει κάποιον τίτλο και αν μετανιώνει για κάτι που έκανε: «Δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα τρόπαιο και να πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Οι τίτλοι που κέρδισα είναι εξίσου αγαπητοί για μένα. Ξέρεις πώς λένε, είναι σαν παιδιά για μένα, οπότε δεν μπορώ να τους χωρίσω και να πω ότι αγαπώ κάποιον περισσότερο. Όλα τα τρόπαια ήταν πολύ σημαντικά εκείνη την περίοδο στην καριέρα μου, οπότε είναι όλα εξίσου και πολύ αγαπητά για μένα».

