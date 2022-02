Ο Μουσταφά Φαλ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Κάιλ Χάινς επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του στη ρακέτα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο για την 27η αγωνιστική της Euroleague με τον Μουσταφά Φαλ να προσφέρει το πρώτο highlight των «ερυθρολεύκων».

Με το σκορ στο 4-6 για τους Ιταλούς, η επίθεση του Ολυμπιακού κρινόταν από τα χέρια του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αφού προσποιήθηκε πως θα σουτάρει για τρίποντο, πάσαρε στον Φαλ και ο Γάλλος έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Χωρίς να υπολογίσει το εμπόδιο του Χάινς. Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα!

Δείτε το βίντεο:

.@moustaphafall15 gets BIG at the rim! 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zLRRZaLdzI