Ο Μάικ Τζέιμς κέρασε ένα εντυπωσιακό μπλοκ τον Κάνααν.

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές φάσεις σε επίθεση και άμυνα ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ κυνήγησε τον Αϊζάια Κάνααν και τον... φιλοδώρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο chasedown μπλοκ.

Δείτε τον γκαρντ της Μονακό να κατεβάζει τον γενικό

.@TheNatural_05 sprints back for the HUGE Chase DOWN 🏃❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YO476HXw6R