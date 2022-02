Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με Σλούκα και Μάρτιν.

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα και ο Ολυμπιακός έκλεψε την παράσταση με το tweet. Ανέβασε ένα video με την αγκαλιά του Μάρτιν στον Σλούκα μετά το νικητήριο τρίποντο του Έλληνα γκαρντ κόντρα στην Εφές κι έγραψε: «Βρείτε κάποιον να σας ανεβάζει όπως ο Χασάν Μάρτιν τον Κώστα Σλούκα. Ερωτευμένοι με αυτή την ομάδα».

Δείτε τι ανέβασαν οι Πειραιώτες

Find someone who will lift you up the way @HassTheGreat lifts @kos_slou !



❤️ In Love With This Team!



Happy Valentine's Day!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/qW1ue7of0h