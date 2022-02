Ο Τζέρεμι Έβανς... πέταξε στο γαλλικό καλάθι, καρφώνοντας εντυπωσιακά για να διατηρήσει το «πράσινο» προβάδισμα.

7'50'' πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου στη μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν στο Αστρομπάλ, ο 34χρονος φόργουορντ-σέντερ του «τριφυλλιού» έκλεψε την μπάλα και έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό, όπου κάρφωσε εντυπωσιακά για το 20-27 υπέρ της ομάδας του.

Ο Έβανς φημίζεται ως γνωστόν για τα αθλητικά του προσόντα κι, αφούσε πάτησε γερά, τελείωσε θεαματικά τη φάση, προσφέροντας ακόμη δύο εύκολους πόντους στην ομάδα του.

Οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 14 πόντων (32-46), έχοντας μεταξύ άλλων σε μεγάλη μέρα τον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Δείτε το κάρφωμα του Έβανς

.@JeremyEvans40 doing it ALL with the fastbreak SLAM 💥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/U8umyiZIlY