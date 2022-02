Ο Ουίλ Κλάιμπερν αναμένεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με την «ομάδα του στρατού».

Ο 31χρονος σμολ φόργουορντ αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ την τελευταία πενταετία, κατακτώντας μεταξύ άλλων την EuroLeague και τον τίτλο του MVP στο Final 4 της Βιτόρια το 2019, αποτελώντας μέλος της All-EuroLeague First Team την ίδια χρονιά.

Η παρουσία του στη Μόσχα σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό στις αρχές της σεζόν 2019-20 όταν υπέστη ρήξη χιαστού και όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ούρμπονας, ο Κλάιμπερν θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ που ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Φέτος ο Αμερικανός μετράει 14.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ στην EuroLeague όπου η ΤΣΣΚΑ βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-10. Ο Κλάιμπερν έχει αγωνιστεί επίσης στις Ουλμ, Χάποελ Χολόν και Νταρουσάφακα, διανύοντας την ένατη χρονιά του στην Ευρώπη.

