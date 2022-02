Οι φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ ανήρτησαν πανό κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη.

Συγκεκριμένα οι Ισραηλινοί στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του Άρη και απέτισαν φόρο τιμής στον 19χρονο Άλκη ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα, πέφτοντας θύμα της οπαδικής βίας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 26η αγωνιστική της EuroLeague μεταξύ της Μακάμπι και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, οι φίλοι της «ομάδας του λαού» ανήρτησαν πανό στην «Menora Mivtachim Αrena» στο οποίο ανέφεραν στα ελληνικά: «Είμαστε και εμείς Άρης. Καλό ταξίδι Άλκη».

Maccabi fans pay a tribute to ARIS fans, in memory of Alkis Kabanos. May he rest in peace pic.twitter.com/ksaoWED8BW