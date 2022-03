Ο Νικ Καλάθης προσπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της EuroLeague και το Gazzetta «ακτινογραφεί» τη... σχέση του με τις τελικές πάσες.

Νικ Καλάθης. Ή αλλιώς ο «Mr. Assist» της EuroLeague!

Η αλήθεια είναι ότι στο δίλημμα «καλάθι ή ασίστ» λίγοι είναι εκείνοι που θα επιλέξουν την πάσα. Εδώ που τα λέμε, άλλη... χάρη έχει το σκοράρισμα. Όμως ο 33χρονος γκαρντ, από τη μέρα που έπιασε την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια του έως και σήμερα, ακολουθεί πιστά την άποψη ότι «μία ασίστ κάνει ευτυχισμένους δύο ανθρώπους». Και εκείνος είναι από το βράδυ της 3ης Μαρτίου 2022... διπλά ευτυχισμένος!

Πλέον... απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής όντας και επίσημα ο καλύτερος πασέρ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετρώντας 1.612 πάσες «πάρε... έβαλες»! Ο Νικ Καλάθης αποτελεί με... κάθε επισημότητα τον «βασιλιά των ασίστ» στην EuroLeague καθώς με τις 6 ασίστ που μοίρασε την 28η αγωνιστική της EuroLeague, «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία.

Πριν από το παιχνίδι με τη Μονακό, μετρούσε 1.606 ασίστ έναντι 1.607 του άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική ομάδα, Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή μόλις μία τελική πάσα προκειμένου να τον «πιάσει» στην πρώτη θέση όλων των εποχών και δύο για να τον προσπεράσει. Και μάλιστα έχοντας αγωνιστεί σε 90 ματς λιγότερα από τον «Kill Bill» μετρώντας κατά μέσο όρο 6 ασίστ.

Όπερ και εγένετο! Μάλιστα, αν αναλογιστεί κάποιος το γεγονός ότι δεν... σκοπεύει να κρεμάσει άμεσα τη φανέλα του, εύκολα μπορεί να καταλάβει ότι θα «ανοίξει» πολύ την ψαλίδα και θα είναι πολύ δύσκολο (αν όχι αδύνατον) να καταφέρει κάποιος να του πάρει τα σκήπτρα. Οι εν ενεργεία παίκτες που ακολουθούν είναι οι Σέρχιο Ροντίγκεθ (1.526 ασίστ σε 324 ματς), Τομά Ερτέλ (1.319 ασίστ σε 247 ματς), Κώστας Σλούκας (1.230 ασίστ σε 304 ματς) και Σέρχιο Γιουλ (1.219 ασίστ σε 334 ματς). Όμως δεν... προλαβαίνουν να «συναντήσουν» τον Νικ Καλάθη στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Το ταξίδι του 33χρονου -πια- point guard στην EuroLeague ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 2009 στο Μιλάνο με αντίπαλο την Αρμάνι. Εκεί όπου αγωνίστηκε 18 λεπτά, πέτυχε πέντε πόντους και «έγραψε» και την πρώτη του ασίστ! Συγκεκριμένα ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν επιχείρησε το drive και κάνοντας το «split out» έδωσε ελεύθερο τρίποντο στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Εκείνος ευστόχησε και... χάρισε στον Καλάθη την 1η του τελική πάσα στα παρκέ της EuroLeague.

Φυσικά κανείς δεν περίμενε και ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι ο τότε 20χρονος πλέι μέικερ θα έφτανε στο σημείο να γίνει ο καλύτερος πασέρ της διοργάνωσης και ότι 13 χρόνια αργότερα (έχοντας μεσολαβήσει η σεζόν στο EuroCup με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν και η διετία στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις) και δη τις παραμονές της 28ης αγωνιστικής στην EuroLeague για τη σεζόν 2021-22 θα είχε μοιράσει άλλες 1.600 τελικές πάσες στην διοργάνωση!

Τα 6/7 των ασίστ σημειώθηκαν φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού! Από τη σεζόν 2009-10 έως και τη σεζόν 2019-20 (αφαιρώντας φυσικά τις τρεις αγωνιστικές χρονιές που προαναφέραμε) ο Καλάθης μοίρασε 1.260 ασίστ με τα «πράσινα» σε σύνολο 211 αγώνων. Δηλαδή 5,9 τελικές πάσες σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα με την Μπαρτσελόνα έχει πάρει μέρος σε 56 ματς της EuroLeague και έχει δώσει στους συμπαίκτες του άλλα 352 καλάθια, δηλαδή έχει 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η πρώτη ασίστ στην καριέρα του Νικ Καλάθη

Ποιο είναι αγαπημένο παιχνίδι του Νικ Καλάθη; Μα φυσικά το pick n roll. Το εφαρμόζει τα δύο τελευταία χρόνια στην Μπαρτσελόνα (πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που στον πάγκο βρίσκεται ο άλλοτε «μετρ» του pick n roll, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους) και το εφάρμοζε με τεράστια επιτυχία επί μια οκταετία στον Παναθηναϊκό. Οι συνεργασίες έδιναν και έπαιρναν και πάντα κοιτούσε την καλύτερη δυνατή πάσα ώστε να «εξασφαλίσει» το καλάθι για την ομάδα του. Ο «αγαπημένος» του παίκτης για να «τελειώνει» τις φάσεις, δεν ήταν άλλος από τον Τζέιμς Γκιστ!

Με τον Αμερικανό φόργουορντ (και στη συνέχεια... σέντερ) ο 33χρονος σήμερα Νικ «έβγαλε» τα περισσότερα pick n roll στην καριέρα του, ενώ μέτρησε και τις περισσότερες ασίστ! Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Καλάθης «έβγαλε» 280 «pick n roll» με τον Τζέιμς Γκιστ (σ.σ. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα η μπάλα έμπαινε στο καλάθι), τα περισσότερα με οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη στην καριέρα του. Ο αριθμός είναι τρομακτικός και δείχνει τη χημεία που είχαν οι δύο παίκτες την εποχή που ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, από τη σεζόν 2015-16 έως και τη σεζόν 2018-19.

Απολαύστε 18 λεπτά με μερικά από τα pick n roll του Καλάθη με τον Γκιστ

Ο Νικ Καλάθης δεν έφτασε τυχαία σε αυτό το επίτευγμα. Χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μεγάλες βραδιές στην καριέρα του και να «γράψει» πολλά ακόμη ρεκόρ! Συγκεκριμένα είχε σημειώσει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στις ασίστ στη διοργάνωση έχοντας μοιράσει 18 στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπούντουτσνοστ, ενώ σε άλλα δύο ματς είχε 17 ασίστ απέναντι σε ΤΣΣΚΑ και Βιλερμπάν. Όλα αυτά στην κανονική περίοδο. Γιατί στα Playoffs διατηρεί την καλύτερη ατομική επίδοση της βραδιάς με 16 ασίστ στην προημιτελική φάση με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2018.

Και να 'ταν μόνο αυτά; Διαθέτει το καλύτερο ρεκόρ της μίας χρονιάς έχοντας μοιράσει 286 ασίστ τη σεζόν 2018-19 ενώ διαθέτει και τον καλύτερο μέσο όρο από οποιονδήποτε άλλον παίκτη την αμέσως επόμενη σεζόν (2019-20) με 9,1 τελικές πάσες σε κάθε παιχνίδι. Μάλιστα έχει και την πρώτη θέση όσον αφορά τα περισσότερα παιχνίδια με τουλάχιστον 10 ασίστ, μετρώντας 54 ματς. Στην δεύτερη θέση και πολύ πιο πίσω είναι ο Ερτέλ με 22 παιχνίδια, ενώ ακολουθεί ο Τεόντοσιτς με 18.

To αφιερωματικό βίντεο της EuroLeague για τις ασίστ του Καλάθη

Το πρώτο μεγάλο milestone του Καλάθη σημειώθηκε στο Game 3 των playoffs της σεζόν 2018-19 με αντίπαλο τη Ρεάλ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ναι μεν αποκλείστηκε από τους Μαδριλένους με 3-0 νίκες αλλά ο Έλληνας γκαρντ έχει να θυμάται από εκείνο το ματς την ασίστ υπ' αριθμόν 1.000 στην καριέρα του στην EuroLeague. Ίδιο ήταν το αποτέλεσμα και στην αμέσως επόμενη μεγάλη επίδοσή του! Μόνο που ο Παναθηναϊκός είχε αποτελέσει παρελθόν για εκείνον καθώς αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα ήταν το παιχνίδι με αντίπαλο τη Ζενίτ όπου η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης είχε νικήσει τους «μπλαουγκράνα» στη Βαρκελώνη για τα playoffs της σεζόν 2020-21. Ο Νικ Καλάθης ωστόσο γινόταν ο δεύτερος παίκτης μετά τον Βασίλη Σπανούλη με τουλάχιστον 1.500 τελικές πάσες στην διοργάνωση. Τον ρόλο του... Γκιστ στα pick n roll είχε πάρει (και έχει πάρει) ο Μπράντον Ντέιβις ο οποίος «μετράει» τις περισσότερες συνεργασίες με τον Καλάθη. Από... κοντά και ο Νίκολα Μίροτιτς με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να είναι αποδέκτες του 60% των ασίστ που έχει μοιράσει ο Καλάθης στους Καταλανούς!

Εκείνος που θα πρωταγωνιστεί στο βίντεο που οδήγησε τον Νικ Καλάθη στην κορυφή της λίστας είναι ο Ντάντε Έξουμ , ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του 33χρονου γκαρντ πίσω από την πλάτη προκειμένου να σκοράρει με layup!

Η ασίστ που τον έστειλε στην κορυφή

The assist that got him the TOP spot!



Just vintage @Nick_Calathes15 #EveryGameMatters pic.twitter.com/yJvM99rS9p