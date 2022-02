Ο Φελίπε Ρέγιες έγινε ο ένατος EuroLeague Legend (vid)

Ο Φελίπε Ρέγιες, ο εμβληματικός αρχηγός της Ρεάλ θα γίνει ο ένατος EuroLeague Legend στο περιθώριο του αυριανού (11/2, 21:45) Clásico στη Μαδρίτη αφού η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αναγνώρισε την τεράστια προσφορά του βετεράνου φόργουορντ.

Στις 29 Απριλίου 2021, ο Φελίπε Ρέγιες έπαιξε 1:40 κόντρα στην Εφές για τα playoffs της EuroLeague. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του εμβληματικού capitán της Ρεάλ, ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 41 ετών, έχοντας πανηγυρίσει τεράστιες επιτυχίες με τη «Βασίλισσα» και την εθνική Ισπανίας.

Ο Ρέγιες άρχισε την καριέρα του στην Εστουδιάντες με την οποία έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague κι εν συνεχεία εξελίχθηκε στον αντιστάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Όντι Νόρις να τον χαρακτηρίζει ως εγκυκλοπαίδεια του μπάσκετ. Ένας τύπος ανθεκτικός στις κακουχίες, πιο σκληρός, πιο δυνατός πνευματικά από πολλούς παίκτες που πέρασαν από τη Μαδρίτη τα τελευταία χρόνια, ο οποίος θα ανακηρυχθεί EuroLeague Legend στο περιθώριο του αυριανού αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για το βραβείο που έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια η EuroLeague αναγνωρίζοντας την προσφορά παικτών, προπονητών και παραγόντων στη διοργάνωση. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες, EuroLeague Legends έχουν ανακηρυχθεί επίσης ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Παίκτες

Θοδωρής Παπαλουκάς

Χουάν Κάρλος Ναβάρο

Ραμούνας Σισκάουσκας

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Δημήτρης Διαμαντίδης

Μιρσάντ Τουρκσάν

Φελίπε Ρέγιες

Προπονητές

Ντούσαν Ίβκοβιτς

Παράγοντες

Σιμόν Μιζράχι (πρόεδρος Μακάμπι)

2x EuroLeague (2015, '18)

EuroCup (2007)

Διηπειρωτικό (2015)

7x Πρωταθλήματα Ισπανίας

6x Copa del Rey

5x Supercopa

All-EuroLeague First Team (2016)

2x MVP στην Ισπανία (2009, '15)

.@9FelipeReyes is our newest EuroLeague Basketball Legend⭐️



After having a career full of achievements in the EuroLeague, tomorrow night he will be named an official Euroleague Basketball Legend!



Congratulations Legend!#EveryGameMatters pic.twitter.com/9Uqeb63UN5