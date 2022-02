Σλούκας, Νέντοβιτς κι Έβανς οι «Best Performer in Greece by bwin» για τον Ιανουάριο! (vid)

Δυο «πράσινοι» κι ένας «ερυθρόλευκος» ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους και αναδείχθηκαν «Best Performer in Greece by bwin» για τον Ιανουάριο στη EuroLeague.

H EuroLeague μετράει πλέον αντίστροφα προς το φινάλε της κανονικής περιόδου. Τα λάθη μετρούν «διπλά», όσο οι αγωνιστικές λιγοστεύουν και το πάθος στα παρκέ της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης περισσεύει! Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, κάθε εβδομάδα παρουσιάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που βάσει ranking, είναι οι «Best Performer in Greece by bwin». Αυτούς που κάθε εβδομάδα του Ιανουαρίου, για την κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης, έκαναν τη διαφορά με την εμφάνισή τους.

«Καυτός» μέσα στην Πόλη

Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί σημείο αναφοράς και του φετινού Ολυμπιακού, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της ομάδας. Μπορεί να έρχεται από τον πάγκο, ωστόσο είναι ο παίκτης – ορχήστρα. Αποτελεί τον κορυφαίο πασέρ της ομάδας, σκοράρει περισσότερους πόντους ανά αγώνα και δικαίως έχει τον τίτλο του «ηγέτη» στο παρκέ. Είναι αυτός που θα πάρει όλα τα μεγάλα σουτ στο τέλος για να φέρει τη λύτρωση.

Τι έκανε όμως ο άσος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα τον Ιανουάριο και αναδείχθηκε σε «Best Performer in Greece by bwin»; Ήταν εντυπωσιακός στο ματς της Πόλης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής. Μπορεί να μην έφτασε στο career – high του στο PIR, όμως με 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, το πάλεψε μέχρι τέλους. Ο Σλούκας πέτυχε 14 πόντους, μοίρασε επτά ασίστ, είχε τέσσερα κλεψίματα και ήταν ο παίκτης που κρατούσε τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι. Ο ηγέτης των Πειραιωτών έχει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα βοηθώντας την ομάδα του να πάρει και το προβάδισμα. Ωστόσο, παρά την πολύ καλή εμφάνιση, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο διπλό απέναντί στην πρώην αγαπημένη του ομάδα.

Μπορούσε να το πάρει μόνος…

Από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στο παρκέ του ΟΑΚΑ και φόρεσε τα πράσινα, όλοι ήξεραν ότι πρόκειται για... δεινό σκόρερ. Άλλωστε γι' αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε. Ο Παναθηναϊκός τον εμπιστεύθηκε αψηφώντας τα προβλήματα τραυματισμών που είχε αντιμετωπίσει. Και ο Σέρβος έσπευσε να τους δικαιώσει, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις. Ο ίδιος έχει αποδείξει ότι είναι ικανός να «σκοτώσει» οποιαδήποτε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στο Sinan Erdem δίχως τον Γιώργο Παπαγιάννη και κουβαλώντας 14 συνεχόμενες ήττες μακριά από το ΟΑΚΑ, ωστόσο βρέθηκε κοντά στο να ολοκληρώσει τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Πρωταγωνιστής σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Οι «πράσινοι» έμειναν όρθιοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς με το τρίποντο και τις πρωτοβουλίες του Σέρβου, ο οποίος με 21 πόντους ήταν εξαιρετικός. Με 22 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, το πάλεψε μέχρι τέλους και αναδείχθηκε «Best Performer in Greece by bwin».

Έκανε τη διαφορά!



Ο Τζέρεμι Έβανς κάνει τα πάντα για να δικαιώσει τις προσδοκίες του Παναθηναϊκού και να βοηθήσει με την εμπειρία του στις θέσεις «4» και «5». Ο Αμερικάνος φόργουορντ προσπαθεί σε κάθε ματς να δώσει το κάτι παραπάνω και η εμφάνιση του κόντρα στη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, του έδωσε τον τίτλο «Best Performer in Greece by bwin». Ο Αμερικανός έκανε τα πάντα κόντρα στους Βάσκους και βοήθησε στην κατάκτηση της 5ης φετινής νίκης. Ο Τζέρεμι Έβανς ήταν εξαιρετικός στο ματς, καθώς ανταποκρίθηκε στο έπακρο παίζοντας στο «πέντε» έχοντας 14 πόντους με 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ και μια ασίστ σε 22:47 και 18 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

