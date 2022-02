Οι 51 πόντοι που σημείωσε η Ρεάλ στην ήττα από τη Φενέρμπαχτσε το βράδυ της Τρίτης 8/2 στην Κωνσταντινούπολη συνιστούν το δεύτερο χειρότερο σκοράρισμα στην ιστορία των Μαδριλένων στην EuroLeague!

Η Ρεάλ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για τον εξ αναβολής αγώνα με τη Φενέρ δίχως τους Τομά Ερτέλ, Γκάμπριελ Ντεκ, Τέιλορ και Άνταμ Χάνγκα, γνωρίζοντας την ήττα με 66-51.

Έπειτα από το 2-8 με το τρίποντο του Σέρχιο Γιουλ στο 3:51, οι Μαδριλένοι παραδόθηκαν στην ανωτερότητα της Φενέρμπαχτσε ενώ οι 51 πόντοι συνιστούν το δεύτερο χειρότερο σκοράρισμα ever στην ιστορία τους στην EuroLeague!

Οι παίκτες του Λάσο τελείωσαν το ματς με 9/11 βολές (81.8%), 12/32 δίποντα (37.5%) και 6/30 τρίποντα (20%), γράφοντας αρνητική ιστορία.

Τα αρνητικά ρεκόρ της Ρεάλ στο σκοράρισμα

49 πόντοι vs Σαρλερουά (2010-11)

51 πόντοι vs Φενέρμπαχτσε

52 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (Νοέμβριος 2005)

52 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (Νοέμβριος 2008)

52 πόντοι vs ΤΣΣΚΑ (Ιανουάριος 2020)