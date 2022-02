Το Gazzetta αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο Μάικ Τζέιμς «προσγείωσε» απότομα τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 12/17 εντός παιδιάς και έχοντας δημιουργήσει 11 φορές για τον εαυτό του!

«Talent wins games, but teamwork win championships» είχε πει κάποτε ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν. Δηλαδή ότι το ταλέντο μπορεί να κερδίσει κάποια παιχνίδια αλλά η ομαδικότητα είναι εκείνη που χαρίζει στο τέλος τίτλους και πρωταθλήματα...

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ο Μάικ Τζέιμς φροντίζει να το αποδεικνύει πολύ συχνά. Δεν ξέρουμε εάν στο τέλος συνδυάσει τις ατομικές του επιδόσεις και με τίτλους, αλλά είναι δεδομένο ότι χάρη στο ταλέντο του και την ποιότητά του, είναι ικανός να κάνει τη διαφορά και να «σκοτώσει» οποιαδήποτε άμυνα όταν βρεθεί στη μέρα του. Όπως ακριβώς και στο κλειστό του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό και άλλοτε και παίκτης των «πρασίνων» ήταν εκείνος που μετέτρεψε την τελευταία περίοδο του αγώνα σε «one man show» σημειώνοντας 13 από τους 29 συνολικά πόντους του. Και μάλιστα σε μια στιγμή όπου οι «πράσινοι» είχαν επιστρέψει από το -13 και με ανατροπή διαρκείας (22-4 το επιμέρους) είχαν προηγηθεί στο σκορ με 68-67 στο 33'.

Όμως από εκεί και πέρα ο Μάικ Τζέιμς πήρε την κατάσταση στα χέρια του! Μέχρι εκείνο το σημείο είχε 7/11 εντός παιδιάς (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα), αποτελούσε απειλή για το καλάθι του Παναθηναϊκού, αλλά κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τη συνέχεια. Ο 32χρονος γκαρντ πήρε «φωτιά» σημειώνοντας 13 σερί πόντους και μάλιστα απέναντι σε παίκτες οι οποίοι ήταν «κρεμασμένοι» πάνω του! Πώς μεταφράζεται αυτο; Συγκεκριμένα πήρε έξι σουτ στην τελευταία περίοδο, εκ των οποίων τα πέντε πάνω σε άμυνα.

Μαντέψτε το αποτέλεσμα: Σύμφωνα και με την βοήθεια της Instat είχε 5/5 εύστοχα contested σουτ (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα) ενώ στο μοναδικό που αστόχησε για τα 5/6 της τελευταίας περιόδου ήταν... ελεύθερο. Κάπως έτσι το 68-72 (μιας και είχαν προηγηθεί και πέντε σερί πόντοι του Λι) έγινε 72-85 δύο λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Mike James (@TheNatural_05) goes off with 13 straight points in the last quarter having 5/5 contested shots! pic.twitter.com/SLPdQTYxIx