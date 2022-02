Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έβγαλε μια απίθανη ασίστ πίσω από την πλάτη στον Τόμας κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Τις ικανότητες του στην πάσα έδειξε ο Λιθουανός σέντερ της Μονακό. Ο Μοτιεγιούνας με... μάτια στην πλάτη είδε τον Τόμας και τον τροφοδότησε με εντυπωσιακή ασίστ πίσω από την πλάτη.

Δείτε την τρομερή φάση που έβγαλε κόντρα στον Παναθηναϊκό

Dime ALERT!@DonatasMot with the slick hand off!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AaKgi2Hzam