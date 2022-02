Ο Μάικ Τζέιμς θα παραταχθεί και πάλι απέναντι στους «πράσινους» φορώντας μία άλλη φανέλα και η Euroleague φρόντισε να παρουσιάσει ένα βίντεο από τις εποχές του Αμερικανού στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός «φιλοξενεί» την Μονακό το βράδυ της Τρίτης (01/02) για την 24η αγωνιστική και πρόκειται να υποδεχτεί έναν πρώην «πράσινο» κατά την επιστροφή του στο παρκέ του ΟΑΚΑ.

Η Euroleague θέλησε να θυμίσει τις ημέρες του Μάικ Τζέιμς στον Παναθηναϊκό με ένα βίντεο από τα παιχνίδια του Αμερικανού με τον «Εξάστερο». Την εικόνα συνόδευσε και με την κατάλληλη φράση, γράφοντας: «Ο Μάικ Τζέιμς γυρίζοντας στο ΟΑΚΑ θα ξέρει τι να περιμένει».

Returning to the Oaka 🟢@TheNatural_05 will know what to expect! #EveryGameMatters pic.twitter.com/1wJekZBXW3