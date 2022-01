O Γάλλος σέντερ της Ρεάλ... φιλοδώρησε τον αντίπαλό του με μία εντυπωσιακή τάπα στην προσπάθειά του να σκοράρει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τίθεται αντιμέτωπη με την Μονακό εκτός έδρας για την 23η αγωνιστική της Euroleague και ο Βίνσεντ Πουαριέ κέρδισε την πρώτη μάχη... δεινοσαύρων στη ρακέτα.

Παρακολούθησε την εξέλιξη της φάσης και όταν είδε τον αντίπαλο σέντερ, Μοτιεγιούνας να σηκώνεται στην προσπάθειά του να ανεβάσει τη διαφορά για τη Μονακό, του έκανε ένα εκκωφαντικό στοπ.

Δείτε το βίντεο:

Sending the ball FAR from the Danger Zone ⚠️ #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WN0mcMRr31