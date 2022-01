Ο Αμερικανός σέντερ κλείνει σήμερα τα 30 του χρόνια, η ομάδα του έκανε έκπληξη γιορτάζοντάς τον... στο παρκέ πριν το ματς με την ΤΣΣΚΑ και εκείνος έσβησε τα κεράκια... με τα χέρια.

Ένας από τους παίκτες-βαρόμετρα στο φετινό παιχνίδι της Ούνικς Καζάν και πολυαγαπημένος του ρωσικού κοινού. Ο Τζον Μπράουν έχει τα γενέθλιά του σαν σήμερα (28/01) και η ομάδα φρόντισε να τον γιορτάσει στο παρκέ.

Του έκανε έκπληξη την τούρτα και το «30» λίγο πριν οι δύο ομάδες παραταχθούν για την έναρξη του αγώνα και εκείνος δεν έκρυψε την τρέλα του σβήνοντας τα κεράκια... με τα χέρια!

Δείτε το βίντεο:

Will a birthday present follow with a win for John Brown and @unicsbasket 🎉 #EveryGameMatters pic.twitter.com/NZZzqZBa9C