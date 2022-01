Ο Χάκετ έκλαιγε αγκαλιά με τον πατέρα του μετά το ματς με τη Βιλερμπάν (vid)

Ο Ντάνιελ Χάκετ πρόσθεσε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του και «λύγισε» στην αγκαλιά του πατέρα του.

Ο Αμερικανοϊταλός γκαρντ μπορεί να έκλεισε 34 χρόνια ζωής τον περασμένο μήνα, αλλά παραμένει ένα από τα σημείο αναφοράς της πανίσχυρης ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ένα 48ωρο μετά το εξαιρετικό του παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με το οποίο κατάφερε να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης, πρόσθεσε ένα ακόμα εξαιρετικό ματς!

Ο Ντάνιελ Χάκετ άγγιξε το ρεκόρ καριέρας του στην EuroLague με του 27 πόντους που σημείωσε κόντρα στη Βιλερμπάν, έχοντας 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος με αποτέλεσμα να φτάσει στους 38 βαθμούς στο ranking!

Αμέσως μετά το τέλος του ματς είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον πατέρα του, με τον οποίο αγκαλιάστηκε και έκλεψαν μαζί αφήνοντας ελεύθερα τα συναισθήματά τους.

After a career night Daniel Hackett shared a beautiful moment with his father 🙌 pic.twitter.com/k3n7Bem1Mh