Ο Μάρκο Γκούντουριτς θέλησε να... εκμαιεύσει φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο αλλά τελικά ευστόχησε σε δύσκολο σουτ!

Ο Σέρβος γκαρντ όχι μόνο κατάφερε να προλάβει το χρονόμετρο, αλλά το έκανε και με τον πλέον αποτελεσματικό και εμφατικό τρόπο.

Βλέποντας τον Χασάν Μάρτιν να είναι πολύ κοντά του, θέλησε να εκμαιεύσει το φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Αποτέλεσμα; Πέταξε τη μπάλα με δύσκολο τρόπο και για... καλή του τύχη, την είδε να καταλήγει στο καλάθι του Ολυμπιακού.

Έστω και από... σπόντα, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα (όσο και τυχερά) καλάθια της βραδιάς.

Marko Guduric with the triple to beat the buzzer 🔔 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tsuKhKhXeK