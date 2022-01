Μάικ Τζέιμς: «Νομίζω ότι κάποιες ομάδες δηλώνουν παραπάνω κρούσματα»

Ο Μάικ Τζέιμς ορθά κοφτά εξήγησε ότι κάποιες ομάδες της EuroLeague δηλώνουν περισσότερο κρούσματα απ' ότι έχουν, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Λίβερπουλ για να επιχειρηματοποιήσει.

Τα κρούσματα του κορονοϊού έχουν «διαλύσει» το πρόγραμμα της EuroLeague. Ο Μάικ Τζέιμς, χρησιμοποιώντας ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα, έγραψε ότι κάποιες ομάδες μπορεί να δηλώνουν περισσότερα κρούσματα από τα πραγματικά.

Μία μικρή παρένθεση είναι απαραίτητη. H αναβολή του ημιτελικού του αγγλικού Λιγκ Καπ, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, μετά από αίτημα της πρώτης, αναμένεται να φέρει έρευνες και μπόλικη γκρίνια.

Μετά τον επανέλεγχο στη Λίβερπουλ επιβεβαιώθηκε μόλις ένα κρούσμα, αφού σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ τα άλλα ήταν ψευδώς θετικά, αλλά το ματς είχε αναβληθεί.

«Νομίζω ότι κάποιες ομάδες της EuroLeague κάνουν το ίδιο, αλλά καλύτερα να το βουλώσω», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Τζέιμς!

I feel like some euroleague teams been doing this but ima shut up https://t.co/A8Kz1YWOCt