Μπογκντάνοβιτς: «Το μπάσκετ του Ομπράντοβιτς είναι σκάκι, σκέφτεται πολλά βήματα μπροστά» (vid)

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς συνεργάστηκε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε και τα plays της ομάδας της Κωνσταντινούπολης στην EuroLeague.

Το καλοκαίρι του 2014 ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησε την EuroLeague το 2017, συμπεριλήφθηκε στην All-EuroLeague First Team εκείνης της χρονιάς, πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα Τουρκίας κι ακολούθως έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετρήσεις τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ. Αρχικώς με τους Σακραμέντο Κινγκς και πλέον με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο 29χρονος Σέρβος γκαρντ αγωνίζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, εντούτοις δεν ξεχνά το πέρασμά του από τη Φενέρμπατσε και τη συνεργασία του με τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Μπογκντάνοβιτς σχολίασε ένα video στο Twitter με plays της Φενέρμπαχτσε -όπου χαρακτηρίζει τον Ζοτς ως Πατ Ράιλι ή Ντιν Σμιθ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τονίζοντας σχετικά: «(Ο Ομπράντοβιτς) Είναι σε άλλο επίπεδο! Το μπάσκετ είναι σκάκι! Σκέφτεται πολλά βήματα μπροστά».

He is on different level! This is chess basketball right there, thinking multiple steps ahead! ♟ https://t.co/ZhYNw18XQQ