Η EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του Next Generation, στο οποίο θα αναλάμβανε ρόλο προπονητή ο Βασίλης Σπανούλης.

Το κύμα κορονοϊού που σαρώνει τον πλανήτη υποχρέωσε τη EuroLeague και την Μπάγερν Μονάχου να μεταθέσουν σε άλλη ημερομηνία το τουρνουά Next Generation, το οποίο θα ξεκινούσε στο Μόναχο στις 21 Ιανουαρίου.

Σε αυτό θα αναλάμβανε το ρόλο του προπονητή σε κάποιες ομάδες ο Βασίλης Σπανούλης, κάνοντας - τρόπον τινά - το ντεμπούτο του σε ένα διαφορετικό πόστο στη EuroLeague.

Η νέα ημερομηνία τέλεσης του τουρνουά θα ανακοινωθεί σύντομα. Προς τα παρών, τα υπόλοιπα τουρνουά θα διεξαχθούν κανονικά. Από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι, από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου στην Πάτρα και από την 1η μέχρι την 3η Απριλίου στο Βαρέζε.

