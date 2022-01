Euroleague: Με Παπαγιάννη το TOP 10 του Δεκέμβρη στα μπλοκ (vid)

H Euroleague παρουσίασε τα κορυφαία μπλοκ του Δεκέμβρη και εκείνο του Παπαγιάννη στον Πρίντεζη βρίσκεται στο Νο.2.

Εντυπωσιακό είναι το TOP 10 των μπλοκ για τον μήνα Δεκέμβρη που έφτιαξε η Euroleague. Μάλιστα ξεχωρίζει μια φάση που έρχεται από το ντέρμπι αιωνίων στο ΟΑΚΑ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκοψε με φοβερή προσπάθεια τον Γιώργο Πρίντεζη και κατάφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση της λίστας. Η κορυφή όμως ανήκει στον σέντερ της ΤΣΣΚΑ, Τζοέλ Μπολομπόι που κέρασε ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ στον αντίπαλο του στο ματς με την Άλμπα.

This holiday period... there was no spirt of giving from these players!



The TOP 10 BLOCKS of December ❌



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/rw0QyYabVr