Διαμαντίδης: «Αγαπημένος μου τίτλος αυτός της Euroleague το 2007»

O Δημήτρης Διαμαντίδης χαρακτήρισε ως αγαπημένο του τον ευρωπαϊκό τίτλο του 2007 όταν του ζητήθηκε από την Euroleague να κάνει την σχετική αναδρομή.

Η Euroleague φιλοξένησε τον πλέον GM του Παναθηναϊκού ζητώντας του να κάνει αναδρομή στο τρόπαιο που κατέκτησαν οι «πράσινοι» απέναντι στην ΤΣΣΚΑ το 2007.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης χρειάστηκε λίγο χρόνο προκειμένου... να θυμηθεί τα όσα συνέβησαν στην συγκεκριμένη έκδοση της διοργάνωσης, ωστόσο αποκάλυψε τόσο τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν τον τελικό, όσο και το ότι αυτός ο τίτλος ήταν ο αγαπημένος του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Euroleague:

«Την σεζόν 2006/07 είχαμε μεγάλες προσδοκίες και ο στόχος μας ήταν να πάμε στο Final Four. Εβδομάδα με την εβδομάδα γινόμασταν καλύτεροι ως ομάδα και στο τέλος ήμασταν πολύ τυχεροί, αλλά όχι μόνο τυχεροί, αλλά είχαμε και καλή ομάδα και προκριθήκαμε στο Final Four της Αθήνας.

Στον ημιτελικό αντιμετωπίσαμε την Ταού Κεράμικα, τους νικήσαμε, πήγαμε στον τελικό και εκεί αντιμετωπίσαμε μία σπουδαία ομάδα, την ΤΣΣΚΑ. Την νικήσαμε και ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτό.

Για εμένα ήταν ο αγαπημένος μου τίτλος της EuroLeague από αυτούς που κατέκτησα. Ήταν ξεχωριστός. Ο κόουτς Ομπράντοβιτς είπε πριν το παιχνίδι στα αποδυτήρια ότι είναι τελικός, έχουμε άγχος, αλλά στο τέλος είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είμαστε στην Αθήνα με τους οπαδούς μας. Ας βγούμε στο παρκέ να το απολαύσουμε και στο τέλος θα είμαστε νικητές.

Φυσικά η τακτική ήταν μέρος του αγώνα, ειδικά κόντρα σε μία ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ με εξαιρετικούς παίκτες και ομάδα. Επίσης είχαν ένα σπουδαίο προπονητή όπως ο Ετόρε Μεσίνα. Οπότε είχαμε υπόψη όλα τα καλά σημεία της ΤΣΣΚΑ, αλλά είδαμε και τις αδυναμίες της ομάδας. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι και νικήσαμε.

Η αγαπημένη μου φάση, δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά θυμάμαι ότι ο Μάικ Μπατίστ σημείωσε ένα πολύ σημαντικό καλάθι. Ήμασταν κοντά στο σκορ και με αυτό το δύσκολο καλάθι μας έδωσε αυτοπεποίθηση ως ομάδα.

Ήμουν πολύ χαρούμενος επειδή δεν ήξερα το συναίσθημα να κατακτάς την Ευρωλίγκα. Ήμουν 27 στην Αθήνα, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι περισσότερο. Όλα ήταν τέλεια. Στην Αθήνα, το πρώτο τρόπαιο με 20.000 φιλάθλους, τι άλλο θες;

Γιόρτασα την νίκη μου αγκαλιάζοντας τους συμπαίκτες μου, τους πάντες. Αυτό έκανα. Μία ξεχωριστή ανάμνηση ήταν αυτή που έχουν όλοι έπειτα από έναν τίτλο. Πήγα στα αποδυτήρια όπου υπήρχαν σαμπάνιες και κάποιος μας έβρεξε όλους».

Take a trip down memory lane with Dimitris Diamantidis... to the 2007 Championship Game. #EveryGameMatters pic.twitter.com/mzOY0LnEEy