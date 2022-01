Στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπούργκος θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λάντρι Νόκο, αφού αποδεσμεύτηκε από την Μπασκόνια.

Μετά το πειθαρχικό του παράπτωμα ο Λάντρι Νόκο είχε μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συμφωνία προκειμένου να διακόψουν την συνεργασία τους, με τον Καμερουνέζο σέντερ να τίθεται ξανά διαθέσιμος στην αγορά.

Η προθεσμία που του επέτρεπε να βρει μία νέα ομάδα της Euroleague είχε εκπνεύσει, οπότε ο Νόκο αναζητούσε αλλού τον επόμενο σταθμό του. Λίγες ώρες αργότερα, γίνεται γνωστή η συμφωνία του με την Μπούργκος με τον 27χρονο ψηλό να συνεχίζει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της Ισπανίας και το BCL.

Ο Νόκο μέτρησε φέτος 5.4 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε 17 εμφανίσεις στην Euroleague, ενώ στην ACB κατέγραψε αντίστοιχα 6.2 πόντους και 4.4 ριμπάουντ σε 13 εμφανίσεις.

2022, its time to start!

Landry Nnoko moved to San Pablo Burgos!

Boris Savovic signed short term deal with Mega Mozzart!

Nemanja Popovic, 01, talented pf, will play for Aba2 league team, Vojvodina NS, until the end of the season! Loan from Red star Belgrade.#BeoBasket