Ούνικς Καζάν - Αναντολού Εφές 75-67: Τρομερό καλάθι με χορευτική κίνηση (vid)

Ο Τζον Μπράουν είχε διάθεση για μεγάλα πράγματα στο παρκέ και το απέδειξε όταν «χόρεψε» τον Μπράιαν Ντάνστον για ένα πανέμορφο καλάθι.

Η Ούνικς Καζάν κατάφερε να επικρατήσει 75-67 της Αναντολού Εφές στο γήπεδό της και να περάσει με επιτυχία το τελευταίο εμπόδιο του 2021, έχοντας σημεία αναφοράς την άμυνά της και τον Τζον Μπράουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ των Ρώσων βρισκόταν παντού στο παρκέ ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους, 5 κλεψίματα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πέραν, όμως, της ουσίας ο Μπράουν έγινε η αφορμή και για ένα από τα highlights της βραδιάς, προσφέροντας θέαμα στο κοινό.

Στην προσπάθειά του να σκοράρει ξεκίνησε με reverse, ενώ στην συνέχεια... χόρεψε με σπάσιμο μέσης απέναντι στον Μπράιαν Ντάνστον που επιχείρησε να τον μαρκάρει.

Δείτε την καλαθάρα του Μπράουν:

We see what you are doing there John Brown 👌😳#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/3X1jhxp95j