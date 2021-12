Μπάγερν: Η απορία Κέι Σι Ρίβερς για τις ήττες της ομάδας

Ο έμπειρος Αμερικανός της Μπάγερν εξέφρασε την απορία του για τις συνεχόμενες ήττες της ομάδας του από την μέρα εντάχθηκε ξανά στο δυναμικό της.

Ο Κέι Σι Ρίβερς αποτελεί από τα νέα αποκτήματα της Μπάγερν Μονάχου, κάνοντας το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Πρόκειται για την επιλογή του Αντρέα Τρινκιέρι ως αντί- Χίλιαρντ μετά τον τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ, «σφραγίζοντας» την επιστροφή του στους Βαυαρούς έπειτα από 6 χρόνια. Ωστόσο, οι Γερμανοί μετρούν συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, κάτι που φαίνεται να προβληματίζει τον Ρίβερς. Συγκεκριμένα μετρούν 3 ήττες στην Ευρώπη από Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και Μπασκόνια, ενώ στην αναμέτρηση της Κυριακής (26/12) για το πρωτάθλημα ηττήθηκαν εκτός έδρας από την Κράιλσχαϊμ παρά την καλή παρουσία του ίδιου.

Ο 34χρονος γκαρντ, λοιπόν, εξέφρασε την απορία του γράφοντας: «Γαμώτο, αναρωτιέμαι αν... κουβαλάω κάποιου είδους αρνητική ενέργεια μαζί μου. Δεν έχουμε κερδίσει από την ημέρα που ήρθα στην ομάδα... μπορεί να φταίω εγω; Είμαι εγώ το πρόβλημα; Πρέπει να συνετιστώ και να... εξαγνίσω τον εαυτό μου».

Damn I’m wondering if I got some negative energy with me. Haven’t won since i arrived….. could it be me? Am i the problem??? Definitely need to sage and cleanse myself pic.twitter.com/GBiKb1hePI