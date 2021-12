ΤΣΣΚΑ: Νέος τραυματισμός για τον Χάκετ λίγο πριν τον Ολυμπιακό

Ο Ιταλός γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι της ομάδας του με την Ενισέι και όλα δείχνουν πως θα χρειαστεί να μείνει ξανά εκτός δράσης λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (29/12)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αντιμετωπίζει εντός έδρας την Ενισέι για την συνέχεια της δράσης της VTB League.

Ο Ντάνιελ Χάκετ στάθηκε άτυχος και κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο του, ενώ χρειάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ με τους πόνους να δείχνουν αφόρητοι για τον Ιταλό γκαρντ, o οποίος λίγο αργότερα έβαλε τα κλάματα.

Εκείνος θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή του, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού την φετινή χρονιά, αφού τον περασμένο Ιούνιο πέρασε την πόρτα του χειρουργείο για αρθροσκόπηση και πάλι στον αστράγαλο.

Όλα αυτά, ενώ η ΤΣΣΚΑ ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο εναρκτήριο ματς για τον δεύτερο γύρο της Euroleague (29/12).

Heartbreaking moment

Another injury for Hackett who left in tears… pic.twitter.com/PjLaZTfRvN