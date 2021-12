ΜακΚίσικ: Βλέπει Παναθηναϊκό και... αφηνιάζει (vids)

O Σακιέλ ΜακΚίσικ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας άλλη μια μεγάλη εμφάνιση σε ντέρμπι. To Gazzetta στέκεται στις επιδόσεις του Αμερικανού στα ματς με το... τριφύλλι.

Είναι ένας παίκτης που απολαμβάνει τα ντέρμπι αιωνίων και το δείχνει σε κάθε ματς που παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Όπως είπε και στο Gazzetta ο Σακιέλ ΜακΚίσικ, τα ντέρμπι είναι ο τρόπος του να ανταποδώσει στον Ολυμπιακό.

Ο εντυπωσιακός dunker της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έβαλε την υπογραφή του στο ντέρμπι καθορίζοντας τον τελικό νικητή. Ανέβασε την απόδοση του στο τέταρτο δεκάλεπτο, πέτυχε μερικά μεγάλα σουτ που έκοψαν τα πόδια του αντιπάλου και τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 18:46 λεπτά συμμετοχής. Για άλλη μια φορά έδειξε πως ξέρει να... πληγώνει τους... πράσινους.

Ο Σακιέλ έχει παίξει σε 4 ντέρμπι αιωνίων για τη Euroleague και πάντα βρίσκει τρόπο να φορτώνει με πολλούς πόντους το αντίπαλο καλάθι, όντας ένας από τους κακούς... δαίμονες των πράσινων. Στο πρώτο του παιχνίδι κόντρα στο τριφύλλι τη σεζόν 2019-20 έκανε παπάδες με 22 πόντους και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη με 81-78. Στο διπλό των Πειραιωτών την επόμενη σεζόν είχε 10 πόντους, ενώ στην ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ έκανε ότι μπορούσε με 20 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Για να έρθει το χθεσινό ματς και να μας θυμίσει ξανά πως όταν βλέπει Παναθηναϊκό, αφηνιάζει και πάντα βρίσκεται σε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Ενώ δεν έθελξε με την παρουσιά του στις τρεις πρώτες περιόδους, όταν το τριφύλλι πλησίασε στους 3 πόντους, ανέλαβε δράση στην τέταρτη περίοδο και με τεράστια καλάθια και stepback τρίποντα, οδήγησε εκ του ασφαλούς τους... ερυθρολεεύκους σε ένα μεγάλο τρίποντο που τους διατήρησε στην τρίτη θέση της βαθμολολογίας και έκλεισαν τον πρώτο γύρο με τον καλύτερο τρόπο.

A career high 18pts! @ShaqInTheBox really brought it for Greek Derby 😤 #EveryGameMatters pic.twitter.com/rD8CcTUJaO