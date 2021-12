Η σύζυγος του ΜακΚίσικ αποθεώνει τον Αμερικανό: «Έκανες ρεκόρ στην έδρα των αντιπάλων»

Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και η σύζυγός του, Μπέριλ αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ για την εμφάνισή του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο ΜακΚίσικ έκανε season high με 18 πόντους (3/4 βολ., 3/5 δίπ., 3/6 τρίπ.) στην EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχοντας καθοριστική συμβολή στη νίκη του Ολυμπιακού με 65-84.

Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ έπειτα από το 49-69 στον πρώτο προημιτελικό της σεζόν 1996-97 που ολοκληρώθηκε με το ιστορικό Triple Crown των Πειραιωτών που παραμένουν στην 3η θέση της κατάταξης έπειτα από την ολοκλήρωση του α' γύρου.

Στο μεταξύ, η σύζυγος του ΜακΚίσικ, Μπέριλ αποθέωσε τον γκαρντ του Ολυμπιακού στα social media: «Είμαι τόσο περήφανη για τον σύζυγό μου. Χαμογέλα σαν να έκανες ρεκόρ μέσα στο γήπεδο του μεγάλου αντιπάλου»!

I AM SO FUCKING PROUD OF MY HUBBY, he reached his career milestone tonight. Congratulations baby @ShaqInTheBox 🥰🤤 pic.twitter.com/g2RILDz8fV