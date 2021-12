Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Μέικον υψώνει και Παπαγιάννης... καρφώνει (vid)

Ο Παναθηναϊκός «έβγαλε» τη φάση της βραδιάς στο ΟΑΚΑ, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι του Ολυμπιακού.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να επιστρέψει στο ματς μετά το +16 του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, θέλησε να τρέξει στο γήπεδο και να βρει πόντους στο τρανζίσιον.

Ο Ντάριλ Μέικον φρόντισε να εκμεταλλευτεί τα αθλητικά προσόντα και το ύψος του Παπαγιάννη, τον οποίο και «τάισε» την κατάλληλη στιγμή με την alley oop πάσα για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Έλληνα σέντερ.

.@paobcgr hit the perfect run from one end to the other 😍#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kJhNmPlHsn