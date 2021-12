Σέλτικς: Ο Καντέρ γίνεται ο όγδοος παίκτης που εντάσσεται στο πρωτόκολλο

O σέντερ των Κελτών είναι ο επόμενος που εντάσσεται στο πρωτόκολλο κορονοϊού για την ομάδα της Βοστώνης που φτάνει τα οκτώ ονόματα.

Ο Ενές Καντέρ... Freedom έχει απασχολήσει κατά καιρούς την κοινότητα του ΝΒΑ με τις «αιχμές» του προς πάσα κατεύθυνση, ενώ πρόσφατα έγινε Αμερικανός πολίτης αλλάζοντας και το όνομά του με το επώνυμό του πλέον να είναι...Ελευθερία.

Ωστόσο, εκείνος είναι ο επόμενος που μπαίνει στο πρωτόκολλο κορονοϊού για την ομάδα της Βοστώνης και αναμένεται να παραμείνει σε καραντίνα για τις επόμενες ημέρες. Μετά τον Ερνανγκόμεθ, τον Χόρφορντ και όσους εντάχθηκαν στη λίστα την περασμένη κρίσιμη εβδομάδα, ο Καντέρ γίνεται ο όγδοος παίκτης που τίθεται εκτός για τους Σέλτικς.

