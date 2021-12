Νέντοβιτς: «Σε μία άλλη ζωή θα ήμουν 99% ποδοσφαιριστής» (vid)

O Σέρβος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε στη mini εκπομπή της Euroleague, «From the Heart», απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις και είχε διάθεση για... αποκαλύψεις.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς «φιλοξενήθηκε» στο νέο επεισόδιο του «From the Heart» της Euroleague και απάντησε σε όλα!

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος γκαρντ του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στους γονείς του, τους οποίους θαυμάζει περισσότερο, την γυναίκα και τους σκύλους του, ενώ σε ερώτηση για το τί θα ήταν σε μία άλλη ζωή, εκείνος αποκρίθηκε: «99% Ποδοσφαιριστής»!

Δείτε το βίντεο:

The latest episode of From The Heart ❤️ is here and is brought to you by @7DAYSBasketball @nedovic1624 of @paobcgr is the guest and if you ever wanted to get to know him better, now is your chance 👈



Hit the link for the full episodehttps://t.co/7SeAodls9b pic.twitter.com/ZjLJDFrThg