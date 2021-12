EuroLeague: Έξι μέλη τις Αρμάνι με κορονοϊό, προς αναβολή ο αγώνας με τη Ζάλγκιρις

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει τέσσερις παίκτες της και δυο μέλη του προπονητικού τιμ με κορονοϊό ενώ όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, ο αγώνας με τη Ζάλγκιρις θα αναβληθεί.

Η Αρμάνι Μιλάνο έχασε με τραυματισμούς τους Τζίτζι Ντατόμε και Σέρχιο Ροντρίγκεθ έπειτα από τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport αναφέρει πως η ομάδα του Έτορε Μεσίνα έχει στις τάξεις της έξι κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούν παίκτες και τα δυο μέλη του σταφ!

Οι Ιταλοί έχουν μπροστά τους την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (22/12) για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague και όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο αγώνας με τους Λιθουανούς αναμένεται να αναβληθεί.

Η Αρμάνι έχει ρεκόρ 10-6 και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης ενώ το τελευταίο διάστημα πορεύεται δίχως τον Ντίνο Μήτογλου που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό πόδι στις 18 Νοεμβρίου.

Olimpia Milano has four players and two members of the staff out for covid.

The EuroLeague game with Zalgiris Kaunas will be postponed according to La Gazzetta dello Sport