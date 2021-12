Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Το εντυπωσιακό μπλοκ του Αντετοκούνμπο στον Ντόρσεϊ (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με λέι-απ όμως δέχτηκε το... μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 16η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να διατηρήσει το εντός έδρας αήττητο σερί του στη διοργάνωση και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ προσπάθησε να σκοράρει με αριστερό λέι-απ όμως ο Έλληνας σέντερ της Βιλερμπάν πήδηξε ψηλά και έκοψε τον γκαρντ του Ολυμπιακού.



