Γιασικεβίτσιους: «Πρόστιμο για τις... φωτογραφίες με τον Τζόκοβιτς» (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έζησε με τη ψυχή του την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι κι εν συνεχεία ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε με... γλαφυρό τρόπο την παρουσία του Νόλε στο γήπεδο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο κατάμεστο Aleksandar Nikolic Hall και παρακολούθησε την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Ο Νόλε έζησε έντονα το ματς, πανηγυρίζοντας στα καλάθια των παικτών του Ντέγιαν Ράντονιτς ενώ μετά από τη νίκη της Μπαρτσελόνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε την παρουσία του κορυφαίου Σέρβου τενίστα στο γήπεδο.

«Οι παίκτες μου έβγαλαν φωτογραφία με τον Τζόκοβιτς; Πότε το έκαναν; Θα τους βάλω πρόστιμο...» εξήγησε αστειευόμενος ο Σάρας. Και συνέχισε λέγοντας: «Ρωτήστε με ελεύθερα στα σερβικά, είχα πολλούς Σέρβους προπονητές, καταλαβαίνω τα πάντα... Είμαι μεγάλος φαν του Νόβακ, παρακολούθησα την πρώτη νίκη του στο Γουίμπλεντον. Είμαι μεγάλος λάτρης του τένις».

This guy... Of course, I'm biased, but there aren't many better things in European basketball than hearing Šaras interact with journalists after a win pic.twitter.com/saRcViaLqI