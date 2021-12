Ξέσπασε ο Νάναλι: «Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου σε fake news, ο κόσμος πίστεψε σε μ@@@ιες»

Ο Τζέιμς Νάναλι στράφηκε εναντίον όλων όσων έγραφαν ότι αποχωρεί από τη Μακάμπι, ξεσπώντας μέσω των social media.

Συγκεκριμένα ισραηλινό μέσο είχε αναφέρει ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα φύγει από την Μακάμπι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Κάτι που ο ίδιος ο Νάναλι έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά, λέγοντας χαρακτηριστικβά μέσω του Twitter: «Παρακαλώ πολύ μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου σε ψεύτικες ιστορίες, που μοιράζονται σε όλους. Κερδίζουμε πέντε σερί παιχνίδια και είμαστε σπουδαίοι, τώρα είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, όπου αρχίζουν όλοι να μας δείχνουν με το δάχτυλο» και συνέχισε στο επόμενο tweet:

«Όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και θα παίξουμε καλύτερα. Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου γιατί δεν το έκανα νωρίτερα κι ο κόσμος πίστεψε τις μ@@@ες που ειπώθηκαν. Όχι αυτή τη φορά».

Please don’t use my name for fake stories it’s draining to everyone. We win 5 in a row we’re great, now we are in a tough moment finger pointing starts🤡. We all want to win & will play better🙌🏾