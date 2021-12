Μιλουτίνοφ: Αφήνει στην άκρη τις κακοτυχίες και βροντοφωνάζει «παρών» (vid)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είδε την ατυχία να τον ανταμώνει αρκετές φορές. Ένα πελώριο σύννεφο του σκεπάζει το κεφάλι. Και εκείνος μπορούσε να κάνει μόνο υπομονή. Ο Σέρβος σέντερ επέστρεψε. Αν είναι για τα καλά, απομένει να φανεί.

Ο χρόνος (του) σταμάτησε αρκετές φορές. Περισσότερες απ' όσες μπορεί να αντέξει κάποιος. Θαρρείς πως από την ημέρα που έφυγε από το Λιμάνι του Πειραιά για τη Μόσχα και την ΤΣΣΚΑ, πάνω από το κεφάλι του Νίκολα Μιλουτίνοφ υπάρχει ένα μόνιμα «θυμωμένο» σύννεφο. Ξέρετε, όπως εκείνο που συνηθίζουν να έχουν οι κακότυχοι ήρωες των κινουμένων σχεδίων.

Η περσινή σεζόν χάθηκε με μιας. Ένα σοβαρό πρόβλημα στον ώμο και η επέμβαση που ακολούθησε διέγραψαν τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ο χρόνος σταμάτησε για τον Σέρβο σέντερ.

Το ξεκίνημα της νέας σεζόν τον βρήκε έτοιμο. Χαμογελαστό. Έτοιμο να παίξει ξανά μπάσκετ. Η καλή διάθεση είχε μικρή διάρκεια. Την ελάχιστη της 1ης αγωνιστικής. «Μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου» η διάγνωση μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.

Το... σύννεφο έκανε ξανά την εμφάνιση του. Ο χρόνος πάγωσε. Και ο «Μίλου» λάμβανε καρτερικά τις ψιχάλες στο πρόσωπό του.

Nikola Milutinov suffered a knee injury



Upon returning to Moscow the basketball player underwent examination at the GMS Clinic, which revealed partial damage to the internal lateral ligament of the left knee. pic.twitter.com/TkenHAbiIG