Ζενίτ - Φενέρμπαχτσε: Ο Βέσελι σκόραρε τους 15 από τους 16 πόντους της Φενέρ στο πρώτο δεκάλεπτο (vid)

Ο σέντερ των Τούρκων ήταν ο μοναδικός πρωταγωνιστής της ομάδας του στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Ζενίτ.

Η Φενέρμπαχτσε «φιλοξενείται» από την Ζενίτ στη Ρωσία για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν ένα...ισχνό προβάδισμα από τα μέσα της περιόδου και έπειτα, πηγαίνοντας στους πάγκους με το υπέρ τους 18-16.

Από τους πόντους που σκόραραν οι φιλοξενούμενοι, οι 15 προήλθαν από τα χέρια του Γιαν Βέσελι, ο οποίος πήρε την κατάσταση στα χέρια του και κράτησε όρθια τη Φενέρ για κάτι περισσότερο από οκτώ αγωνιστικά λεπτά. Μοναδικός που κατάφερε να μπει στον πίνακα των σκόρερ πέραν του σέντερ των Τούρκων, ήταν ο Νάντο Ντε Κολό 1'50'' πριν τη λήξη με μία εύστοχη βολή.

Τα... δείγματα του Βέσελι ήταν πειστικά από την πρώτη κιόλας στιγμή που πάτησε στο παρκέ, αφού βρέθηκε να ξεκινάει το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό πόστερ.

Δείτε το βίντεο:

.@JanVesely24 getting it done right away 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Sfkg94Evh7