Σλούκας, Νέντοβιτς και Κλάιμπερν οι πιο clutch παίκτες της Euroleague (vids)

Οι Νεμάνια Νέντοβιτς και Κώστας Σλούκας είναι από τους καλύτερους παίκτες της φετινής EuroLeague οι οποίοι θέλουν τη μπάλα στα χέρια τους όταν...καίει.

«When the going gets tough, the tough get going» λένε οι Αμερικανοί θέλοντας να τονίσουν ότι στα δύσκολα αναλαμβάνουν πάντα οι... σκληροί και εκείνοι που είναι έτοιμοι για τις επικίνδυνες αποστολές. Στη φετινή EuroLeague έχουν ξεχωρίσει κάποιοι παίκτες, οι οποίοι όταν τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα για τις ομάδες τους ή όταν η μπάλα αρχίζει να... πετάει φωτιές, βγαίνουν μπροστά και αναλαμβάνουν δράση!

Ανάμεσά τους και δύο παίκτες των «αιωνίων». Ο Κώστας Σλούκας από πλευράς Ολυμπιακού και ο Νεμάνια Νέντοβιτς από πλευράς Παναθηναϊκού! Συγκεκριμένα, όταν έρχεται η λεγόμενη «crunch time» των αγώνων, ήτοι το τελευταίο δίλεπτο της κανονικής διάρκειας ή της παράτασης με το μάξιμουμ της διαφοράς στους 3 πόντους, έχουν καταφέρει να κάνουν την διαφορά!

Ο μεν Σλούκας έχει πετύχει 10 πόντους σε αυτό το διάστημα, ενώ ο Σέρβος γκαρντ των «πρασίνων» έχει σημειώσει άλλους 9 πόντους! Τον ίδιο αριθμό έχουν και οι Μπράντον Ντέιβις της Μπαρτσελόνα και Έλι Οκόμπο της Βιλερμπάν ωστόσο... πρώτος και καλύτερος είναι ο Ουίλ Κλάιμπερν της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 11 πόντους στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η EuroLeague αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στις λεγόμενες «super clutch» στιγμές, ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσει τους αντιπάλους του σε 3/19 σουτ εντός παιδιάς την 7η αγωνιστική κόντρα στη Φενέρ στο ΣΕΦ και την 13η αγωνιστική με αντίπαλο την Ούνικς στο Καζάν.