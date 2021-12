Μπαρτσελόνα: Το απίθανο γκολ-φάουλ του Γιοκουμπάιτις που έκρινε το ματς με την Εφές (vid)

Από άλλο πλανήτη το καλάθι και φάουλ του Γιοκουμπάιτις σε κρίσιμο σημείο της παράτασης που «κλείδωσε» το ματς για την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει της Εφές με 95-93 και πήρε...ρεβάνς για τον χαμένο τελικό της Euroleague τη σεζόν 2020/21.

Το παιχνίδι έμελλε να κριθεί στην παράταση, εκεί όπου έγιναν κυριολεκτικά τα πάντα υπέρ των «μπλαουγκράνα». Μετά την αποβολή του Αταμάν με 2 τεχνικές ποινές, ο Γιοκουμπάιτις ευστόχησε σε ένα...τρελό σουτ, ενώ πήρε και την έξτρα βολή.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη φάση ήταν καθοριστική για την κατάληξη του παιχνιδιού.

Δείτε το βίντεο:

What a play this was from Rokas Jokubaitis!



Down the stretch away to the champions making it COUNT! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4xebzyKI1b