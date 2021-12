Ούνικς - Ολυμπιακός: Το κάρφωμα του ΜακΚίσικ που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο (vid)

Ο 31χρονος Αμερικανός των «ερυθρολεύκων» έκλεισε με εντυπωσιακό κάρφωμα την πρώτη περίοδο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Ούνικς Καζάν για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Το πρώτο δεκάλεπτο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τους Πειραιώτες, ωστόσο εκείνοι ανέκαμψαν και μείωσαν την διαφορά από τους γηπεδούχους. Λίγο πριν τη λήξη του ο Σλούκας μοίρασε την μπάλα στον ΜακΚίσικ και εκείνος χωρίς αντίπαλο κάρφωσε εντυπωσιακά για το 20-17.

Δείτε το κάρφωμα του Αμερικανού:

Why not finish the quarter with a dunk? 😌💁‍♂️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0IkaI2tSXM