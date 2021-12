EuroLeague: Στην Πάτρα το «Αdidas Next Generation Tournament» με Προμηθέα και Ολυμπιακό

Το τριήμερο 25-27 Μαρτίου 2022 θα φιλοξενηθεί στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας το τουρνουά νέων της EuroLeague, «Αdidas Next Generation Tournament».

Το μεγάλο τουρνουά των νέων της EuroLeague θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το τριήμερο 25-27 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα θα λάβει χώρα στην Πάτρα, με τη συμμετοχή του Προμηθέα αλλά και των Ολυμπιακού, Μακάμπι, Μπαρτσελόνα, ΤΣΣΚΑ, Ελσίνκι, Στελατζούρα και την ομάδα επίλεκτων απ' όλη την Ευρώπη, Next Geration Team Patras.

Οκτώ ομάδες θα συμμετέχουν συνολικά, έχοντας στις συνθέσεις τους ταλαντούχους παίκτες που αποτελούν το «αύριο» της Γηραιάς Ηπείρου.

Το αντίστοιχο περσινό τουρνουά είχε γίνει στην Βαλένθια της Ισπανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

Το τριήμερο 25-27 Μαρτίου η Πάτρα ετοιμάζεται να φορέσει τα...γιορτινά της και να υποδεχτεί μια διοργάνωση με τεράστια αίγλη στο κομμάτι των ακαδημιών, το «Αdidas Next Generation Tournament», όπου θα φιλοξενήσει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, τόσο από άποψη πρεστίζ και αναγνωρισιμότητας, όσο και από θέμα οργάνωσης των υποδομών τους.



Στο Τουρνουά της Πάτρας, θα γίνει μια παρέλαση αστεριών, με ορισμένους από τους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης στη γενιά τους, παίκτες που θα αποτελέσουν το «αύριο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αναμένεται να μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι τα ονόματα που κλέβουν την παράσταση και προσελκύουν τα περισσότερα βλέμματα, λόγω της φήμης και των επιτυχιών που έχουν οι αντίστοιχες ανδρικές τους ομάδες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φιλόδοξες ομάδες, που διαθέτουν εξαιρετικές υποδομές και θα έρθουν στην Πάτρα με σκοπό να πρωταγωνιστήσουν. Ο λόγος για την Ιταλική Stellazzura Rome και την Φινλανδική Helsinki Basketball Academy. Στους συμμετέχοντες έρχεται να προστεθεί και η Next Generation Team Patras, η οποία είναι ουσιαστικά μια ομάδα επίλεκτων από όλη την Ευρώπη.



Φυσικά, από τις ομάδες που συμμετέχουν δε θα μπορούσε να λείπει και ο Προμηθέας. Η Πατρινή ομάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει έμπρακτα πόση βάση δίνει στο κομμάτι των Ακαδημιών και έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε αντίστοιχα Next Generation τουρνουά σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα μετρήσει για ακόμα μια φορά τις δυνάμεις της, απέναντι σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να συναρπάσουν.



Τρεις γεμάτες αγωνιστικές ημέρες, οχτώ πολύ δυνατές oμάδες, κορυφαίοι αθλητές και προπονητές και πάρα πολλά παιχνίδια σε ένα άκρως μπασκετικό τριήμερο στο «Δημήτριος Τόφαλος». Ετοιμαστείτε να το ζήσετε από κοντά!