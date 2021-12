Oι “Best Performer in Greece by bwin” του Νοεμβρίου στη EuroLeague (vid)

Δείτε τους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που αναδείχθηκαν “Best Performer in Greece by bwin” για τον Νοέμβριο και έλαμψαν με τις εμφανίσεις τους στην κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.

Οι μηχανές των κορυφαίων ομάδων της πορτοκαλί μπάλας δουλεύουν πλέον στο φουλ και συνεχόμενα ντέρμπι καθηλώνουν εκατομμύρια θεατές! Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, παρουσιάζει τους καλύτερους παίκτες των ελληνικών ομάδων και κάθε εβδομάδα αναδεικνύει τον “Best Performer in Greece by bwin”, τον παίκτη δηλαδή με το υψηλότερο ranking στους αγώνες των «αιωνίων»!

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιώργος Παπαγιάννης και Σάσα Βεζένκοβ είναι οι σταρ που έκλεψαν την παράσταση τον Νοέμβριο και έσπασαν τα… κοντέρ!

Δείτε το βίντεο:

Ο «Κυνηγός» των Μονεγάσκων

Πρώτος “Best Performer in Greece by bwin” για τον Νοέμβριο αναδείχθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αφίχθη στο λιμάνι το καλοκαίρι με στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία και την εκτέλεση, γεγονός που το πιστοποιεί με τις εμφανίσεις του ως τώρα. Ο ταλαντούχος γκαρντ έγινε μπροστάρης της νίκης επί της Μονακό στο ΣΕΦ, τελειώνοντας το ματς με 23 βαθμούς στο ranking και 18 πόντους. Κυρίως όμως, έκανε καλύτερους τους συμπαίκτες του μοιράζοντας 7 ασίστ, ενώ με 6 κερδισμένα φάουλ, δημιούργησε ανεπανόρθωτα προβλήματα στους Μοναγάσκους.

«Πράσινος» Πύργος

Μέσα στον μήνα, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε κατακόρυφα την απόδοσή του και το γεγονός οφείλεται εν πολλοίς, στον… πύργο του! Ο Γιώργος Παπαγιάννης έγινε δύο φορές, στη διάρκεια του μήνα, “Best Performer in Greece by bwin”, κυριαρχώντας στους αιθέρες. Στο πιο πρόσφατο, έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων και ranking στη EuroLeague, οδηγώντας τους «πράσινους» στη νίκη επί της Ζενίτ. Σε 31:43, ο διεθνής σέντερ έγραψε 18 πόντους, μάζεψε 13 ριμπάουντ, φιλοδώρησε τους αντιπάλους με 4 κοψίματα κι έφτασε τις 31 μονάδες στο ranking! Παρομοίως επιβλητικός ήταν και στην ήττα από την Ούνικς στο ΟΑΚΑ, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 14 πόντους και 17 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας).

Καυτός… Σάσα

Αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σουτέρ του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι το «χέρι αλφάδι» της ομάδας από την περιφέρεια, ωστόσο δεν αμελεί ποτέ τα αμυντικά του καθήκοντα. Διόλου τυχαία, συνιστά και τον πρώτο ριμπάουντερ των «ερυθρόλευκων» με 5,5 «σκουπίδια» ανά παιχνίδι. Στη διπλή αγωνιστική του Νοεμβρίου, ο 27χρονος φόργουορντ οδήγησε την ομάδα του στην επιβλητική νίκη επί της Μακάμπι, τελειώνοντας το ματς με 15 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ήταν εξαιρετικός και στην ήττα από την Εφές (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ).



