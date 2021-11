Κώστας Αντετοκούνμπο: «Μεγάλη ευκαιρία για μένα η Βιλερμπάν» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε για την εμπειρία του σαν rookie στη Euroleague.

Για άλλη μια φορά η Euroleague φιλοξένησε αφιέρωμα για τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο ψηλός της Βιλερμπάν μίλησε για την πρώτη του σεζόν του στη διοργάνωση, τα όσα μαθαίνει πατώντας παρκέ και παραδέχθηκε πως ήταν μια σπουδαία ευκαιρία

«Eιναι σπουδαία ευκαιρία για μένα σας νέος παίκτης. Η πρώτη μου σεζόν στη Euroleague. Πήρα μια μεγάλη απόφαση, αφού θα έπρεπε να αποκτήσω εμπειρία. Ο τρόπος που θα παίξω, που θα τρέξω το γήπεδο, θα βοηθήσω στην άμυνα». Στο τέλος έδειξε πόσο πιστεύει στη Βιλερμπάν για τη σεζόν που διανύουμε και τόνισε πως στόχος της ομάδας του είναι η 8άδα.

Δείτε τα όσα είπε ο Έλληνας σέντερ που μέχρι στιγμής μετρά 6.2 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.8 μπλοκ μέσο όρο.

