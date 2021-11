Euroleague: Αποθέωσε τον... rookie Μέικον (vid)

Η Euroleague προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία... αποθέωσε τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» για την πρώτη του χρονιά στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο Ντάριλ Μέικον με την απόφασή του να μεταβεί στον Παναθηναϊκό, έκανε και το μεγάλο... άλμα της Euroleague. Πρόκειται για την πρώτη σεζόν του Αμερικανού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κάτι που δεν φάνηκε ποτέ να τον φοβίζει.

Μέχρι τώρα, στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Μέικον μετρά μέσο όρο 16.9 πόντους (70% στα δίποντα, 44.4% στα τρίποντα και 88.5% στις βολές), μαζεύοντας 2.5 ριμπάουντ και έχοντας 3 ασίστ και με 0.6 κλεψίματα ανά αγώνα.

Η Euroleague ετοίμασε ένα βίντεο στο οποίο... αποθεώνει τον rookie δείχνοντας τις καλύτερες στιγμές του με κλεψίματα, τρίποντα, δημιουργίες για το συμπαίκτες του και ό,τι άλλο «κρύβει» το ρεπερτόριό του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Get em ROOK!@_dmacon4 has had a BIG start to his @paobcgr career#EveryGameMatters pic.twitter.com/G4S6wCkG1Y