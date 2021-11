Εφές - Ολυμπιακός: Έκανε πόστερ τον Βεζένκοφ και «σφράγισε» τους 2000 πόντους ο Πλάις (vid)

Ο Γερμανός σέντερ ολοκλήρωσε μία εξαιρετική προσπάθεια απέναντι στον αντίπαλό του και έφτασε ένα ξεχωριστό... milestone στην καριέρα του.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές εκτός έδρας για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ο Τιμπόρ Πλάις κάρφωσε στο καλάθι των «ερυθρολεύκων» αποφεύγοντας τον Φαλ και κάνοντας πόστερ των Βεζένκοφ.

Με την συγκεκριμένη εντυπωσιακή φάση, ο σέντερ των Τούρκων... έσπασε το φράγμα των 2000 πόντων στην καριέρα του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

An emphatic slam for his 2000th point! @tibor_pleiss is moving 🕺 #EveryGameMatters pic.twitter.com/bQwJrHT9m7